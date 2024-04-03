«Челси» предложит Палмеру новый контракт с повышением зарплаты

«Челси» планирует предложить новый контракт полузащитнику Коулу Палмеру, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство лондонцев хочет вознаградить 21-летнего англичанина за хорошие выступления в текущем сезоне.

Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре прошлого года. Он провел за синих 35 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 12 голевых передач.