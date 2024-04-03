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Сегодня, 18:31

Де Дзерби недоволен игрой Фати в «Брайтоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби недоволен игрой вингера Ансу Фати. Права на футболиста принадлежат «Барселоне».

«Он должен делать больше, потому что того, что он делает, недостаточно. Ожидания от него всегда очень высоки. Его первую часть карьеры было трудно принять и понять, но для великих игроков самое главное — адаптироваться, оправдать ваши ожидания», — цитирует тренера Marca.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Контракт 21-летнего футболиста с «Брайтоном» истекает этим летом.

Ансу Фати
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
11
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 - : -
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 - : -
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Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
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Ливерпуль – Шеффилд Юн.
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

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И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

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