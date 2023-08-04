«Челси» предложил 20 миллионов евро за форварда Вашингтона

«Челси» сделал предложение «Сантосу» о приобретении нападающего Дейвида Вашингтона, сообщает Ge Globo.

По информации издания, лондонцы готовы заплатить 20 миллионов евро за 18-летнего бразильца.

Сообщается, что в «Сантосе» хотели бы выручить с продажи форварда 30 миллионов евро.

Дейвид выступает за «Сантос» с 2023 года. В девяти играх бразильского чемпионата форвард забил два гола и отдал две результативные передачи.