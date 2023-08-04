«Челси» предложил 20 миллионов евро за форварда Вашингтона
«Челси» сделал предложение «Сантосу» о приобретении нападающего Дейвида Вашингтона, сообщает Ge Globo.
По информации издания, лондонцы готовы заплатить 20 миллионов евро за 18-летнего бразильца.
Сообщается, что в «Сантосе» хотели бы выручить с продажи форварда 30 миллионов евро.
Дейвид выступает за «Сантос» с 2023 года. В девяти играх бразильского чемпионата форвард забил два гола и отдал две результативные передачи.
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|0
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14
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
|0
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17
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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МЮ – Вулверхэмптон
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