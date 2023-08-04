Гвардиола: «Если кто-то хочет подписать Силву, он должен сесть на самолет и прилететь на переговоры»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника команды Бернарду Силвы, которым интересуется «Барселона».

«Бернарду и Кайл Уокер очень важны для нас. Мы хотим, чтобы они остались, и мы сделаем все возможное. Заменить их обоих будет очень сложно. Но мне не нужны игроки, которые не хотят быть в моей команде. Если кто-то Силву хочет, он должен сесть на самолет и прилететь на переговоры. В любом случае, мы пока не получали соответствующего предложения. Если бы оно поступило, мы бы встретились для переговоров и стали бы бороться за продление контракта, за то, чтобы он остался с нами. Мы потеряли таких невероятных игроков, как Гюндоган или Махрез, которые в предыдущие сезоны были очень важны», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Ранее сообщалось, что Силва может заменить Дембеле в «Барселоне». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.