Гвардиола: «Если кто-то хочет подписать Силву, он должен сесть на самолет и прилететь на переговоры»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника команды Бернарду Силвы, которым интересуется «Барселона».
«Бернарду и Кайл Уокер очень важны для нас. Мы хотим, чтобы они остались, и мы сделаем все возможное. Заменить их обоих будет очень сложно. Но мне не нужны игроки, которые не хотят быть в моей команде. Если кто-то Силву хочет, он должен сесть на самолет и прилететь на переговоры. В любом случае, мы пока не получали соответствующего предложения. Если бы оно поступило, мы бы встретились для переговоров и стали бы бороться за продление контракта, за то, чтобы он остался с нами. Мы потеряли таких невероятных игроков, как Гюндоган или Махрез, которые в предыдущие сезоны были очень важны», — приводит слова Гвардиолы Marca.
Ранее сообщалось, что Силва может заменить Дембеле в «Барселоне». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
|0
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -