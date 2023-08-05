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Сегодня, 10:39

«Челси» в ближайшее время представит голкипера «Брайтона» Санчеса

Виталий Косик
Корреспондент
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«Челси» в скором времени представит голкипера «Брайтона» Роберта Санчеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, все документы между клубами подписаны, как и соглашение со стороны футболиста. Сообщается, что соглашение с вратарем будет подписано до 2030 года.

Ранее сообщалось, что «синие» заплатят за переход 25-летнего вратаря 20 миллионов евро, а также пять миллионов могут получить в виде бонусов.

В сезоне-2022/23 Санчес провел 25 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 30 мячей.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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