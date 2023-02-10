«Челси» подписал 17-летнего нападающего из академии «Саутгемптона»
Нападающий «Саутгемптона» Джимми-Джей Морган перешел в «Челси», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы согласовали трансфер игрока сборной Англии (U17) за 3 миллиона фунтов стерлингов, также предусмотрены бонусы.
17-летний футболист заключил контракт с «синими» до 2026 года.
Примечательно, что до перехода в «Саутгемптон» Морган занимался в академии «Челси».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|22
|13
|4
|5
|36-28
|43
|
4
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
5
|Тоттенхэм
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Лидс
|21
|4
|7
|10
|28-36
|19
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
Результаты / календарь
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37 тур
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|11.02
|15:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|11.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|- : -
|11.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|- : -
|11.02
|18:00
|
Фулхэм – Нот. Форест
|- : -
|11.02
|18:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
|11.02
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|- : -
|12.02
|19:30
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|13.02
|23:00
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
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