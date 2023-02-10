«Челси» подписал 17-летнего нападающего из академии «Саутгемптона»

Нападающий «Саутгемптона» Джимми-Джей Морган перешел в «Челси», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы согласовали трансфер игрока сборной Англии (U17) за 3 миллиона фунтов стерлингов, также предусмотрены бонусы.

17-летний футболист заключил контракт с «синими» до 2026 года.

Примечательно, что до перехода в «Саутгемптон» Морган занимался в академии «Челси».