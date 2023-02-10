Экс-нападающий «МЮ» Йорк — о цене Фернандеса: «Думаю, я стоил бы больше сейчас»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк заявил, что стоил бы больше, чем новичок «Челси» Энцо Фернандес.

«Мне хочется думать, что на сегодняшнем рынке я стоил бы больше, чем Энцо Фернандес. Энди Коул, Дэвид Бекхэм и я были забивными игроками, созидателями, быстрыми. У нас были все составляющие, которых вы хотели бы видеть в игроке. Легко так говорить, но когда я смотрю футбол сегодня и вижу, за сколько продают игроков, невольно задумываюсь о том, сколько бы стоил я. Мне хочется думать, что я был бы в одном ряду с самыми большими трансферами, наравне с Бексом и Коулом», — приводит слова Йорка OLBG.

В зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро. Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.