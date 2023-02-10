«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на защитника «Байера»

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на защитника «Байера» Джонатана Та, пишет немецкий журналист Кристиан Фальк.

26-летний футболист даже недавно сменил агента, чтобы увеличить шансы на свой переход в летнее трансферное окно.

Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джонатан та провел в бундеслиге 19 матчей, в которых забил 1 гол.