«Челси» объявил о переходе полузащитника Нкунку

«Челси» объявил о переходе полузащитника Кристофера Нкунку из «Лейпцига».

Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года. Сообщается, что сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 25-летний француз провел 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, забил 23 мячей и сделал 9 голевых передач.