Защитник Канселу не останется в «Манчестер Сити»

Защитник Жоау Канселу не останется в «Манчестер Сити» в следующем сезоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сезон-2022/23 футболист провел в «Баварии» на правах аренды. По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что в услугах португальца заинтересованы «Арсенал» и «Барселона».

В текущем сезоне 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.