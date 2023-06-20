Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Гравенберха

«Ливерпуль» продвигается вперед в сделке по покупке полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер красных Юрген Клопп, который, по сообщениям, является поклонником 21-летнего игрока, настаивает на его подписании этим летом.

«Ливерпуль» также может столкнуться с серьезной конкуренцией за подписание Гравенберха со стороны «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский футболист перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. Он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2027 года.