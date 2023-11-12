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Сегодня, 18:00

«Челси» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

«Челси» на своем поле примет «Манчестер Сити» в 12-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 11 туров английской премьер-лиги синие набрали 15 очков и занимают 10 место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы с 27 баллами — лидеры чемпионата.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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«Ливерпуль» — «Брентфорд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
3
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
4
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
12
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
13
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
16
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 2 : 1
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 3 : 1
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 2 : 3
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 1 : 0
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 2 : 0
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 - : -
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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