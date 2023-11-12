«Челси» на своем поле примет «Манчестер Сити» в 12-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 11 туров английской премьер-лиги синие набрали 15 очков и занимают 10 место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы с 27 баллами — лидеры чемпионата.

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