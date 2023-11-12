«Ливерпуль» встретится с «Брентфордом» в матче 12-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Брентфорд» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 11 туров английской премьер-лиги красные набрали 24 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Томаса Франка с 16 баллами располагается на 9-й строчке.

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