«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 1-го тура АПЛ
«Челси» начал с победы новый сезон АПЛ. В первом туре лондонцы на своем поле разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 3:0 (2:0)
Голы: Алонсо, 27 (1:0). Пулишич, 40 (2:0). Чалоба, 58 (3:0).
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Алонсо (Эмерсон, 86), Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Чалоба, Вернер, Пулишич (Хаверц, 81).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Гэи, Митчелл, Макартур, Шлупп (Андерсен, 57), Ридевалд (Рак-Саки, 77), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 57).
Судья: Мосс (Англия).
14 августа. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
«Эвертон» — «Саутгемптон» — 3:1 (0:1)
Голы: А.Армстронг, 22 (0:1). Ришарлисон, 47 (1:1). Дукуре, 76 (2:1). Калверт-Льюин, 81 (3:1).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт, Аллан, Дукуре, Таунсенд (Ивоби, 70), Грэй (Мина, 83), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Гордон, 89).
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Перро (Редмонд, 83), Салису, Ромеу (Диалло, 80), Уорд-Проуз, Ливраменто, Уолкотт (Телла, 80), А.Армстронг, Адамс, Дженепо.
Предупреждения: Ришарлисон, 30. Дукуре, 77.
Судья: Френд (Англия).
14 августа. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Лестер» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (1:0)
Гол: Варди, 41.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 72), Мэддисон (Сумаре, 62), Варди, Перес (Вестергор, 63).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Жозе Са, Коади, Марсал, Саисс, Килман (Силва, 90+1), Хувер, Жоау Моутинью (Дендонкер, 67), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкан (Гиббс-Уайт, 86).
Предупреждения: Марсал, 59. Хувер, 76. Варди, 90+1.
Судья: Поусон (Англия).
14 августа. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
«Бернли» — «Брайтон & Хоув» — 1:2 (1:0)
Голы: Тарковски, 2 (1:0). Мопей, 73 (1:1). Макаллистер, 78 (1:2).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк (Браунхил, 86), Уэствуд, Родригес (Барнс, 70), Вуд, Гвюдмундссон, Макнейл (Выдра, 86).
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Марч, Биссума, Мвепу (Лаллана, 46), Альсате (Модер, 73), Мопей, Троссар (Макаллистер, 76).
Предупреждения: Гвюдмундссон, 9. Тарковски, 13. Мопей, 26.
Судья: Кут (Англия).
14 августа. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Уотфорд» — «Астон Вилла» — 3:2 (2:0)
Голы: Деннис, 10 (1:0). Сарр, 42 (2:0). Кучо Эрнандес, 67 (3:0). Макгинн, 70 (3:1). Ингс, 90+7 — с пенальти (3:2).
«Уотфорд»: Бахманн, Каткарт, Кабаселе, Масина, Трост-Эконг, Куцка (Гослинг, 69), Клеверли (Дини, 80), Сема, Этебо, Сарр, Деннис (Кучо Эрнандес, 66).
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Таргетт (Рэмси, 47), Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Накамба, Ингс, Эль-Гази (Бэйли, 60), Буэндия (Траоре, 72).
Предупреждения: Куцка, 23. Мингс, 54. Сема, 55. Этебо, 86.
Судья: Дин (Англия).
14 августа. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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