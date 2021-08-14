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«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 1-го тура АПЛ

18:56
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 3:0. Фото Reuters
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 3:0. Фото Reuters
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«Челси» начал с победы новый сезон АПЛ. В первом туре лондонцы на своем поле разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 3:0 (2:0)

Голы: Алонсо, 27 (1:0). Пулишич, 40 (2:0). Чалоба, 58 (3:0).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Алонсо (Эмерсон, 86), Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Чалоба, Вернер, Пулишич (Хаверц, 81).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Гэи, Митчелл, Макартур, Шлупп (Андерсен, 57), Ридевалд (Рак-Саки, 77), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 57).

Судья: Мосс (Англия).

14 августа. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

«Эвертон» — «Саутгемптон» — 3:1 (0:1)

Голы: А.Армстронг, 22 (0:1). Ришарлисон, 47 (1:1). Дукуре, 76 (2:1). Калверт-Льюин, 81 (3:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт, Аллан, Дукуре, Таунсенд (Ивоби, 70), Грэй (Мина, 83), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Гордон, 89).

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Перро (Редмонд, 83), Салису, Ромеу (Диалло, 80), Уорд-Проуз, Ливраменто, Уолкотт (Телла, 80), А.Армстронг, Адамс, Дженепо.

Предупреждения: Ришарлисон, 30. Дукуре, 77.

Судья: Френд (Англия).

14 августа. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Лестер» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (1:0)

Гол: Варди, 41.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 72), Мэддисон (Сумаре, 62), Варди, Перес (Вестергор, 63).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Жозе Са, Коади, Марсал, Саисс, Килман (Силва, 90+1), Хувер, Жоау Моутинью (Дендонкер, 67), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкан (Гиббс-Уайт, 86).

Предупреждения: Марсал, 59. Хувер, 76. Варди, 90+1.

Судья: Поусон (Англия).

14 августа. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Бернли» — «Брайтон & Хоув» — 1:2 (1:0)

Голы: Тарковски, 2 (1:0). Мопей, 73 (1:1). Макаллистер, 78 (1:2).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк (Браунхил, 86), Уэствуд, Родригес (Барнс, 70), Вуд, Гвюдмундссон, Макнейл (Выдра, 86).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Марч, Биссума, Мвепу (Лаллана, 46), Альсате (Модер, 73), Мопей, Троссар (Макаллистер, 76).

Предупреждения: Гвюдмундссон, 9. Тарковски, 13. Мопей, 26.

Судья: Кут (Англия).

14 августа. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Уотфорд» — «Астон Вилла» — 3:2 (2:0)

Голы: Деннис, 10 (1:0). Сарр, 42 (2:0). Кучо Эрнандес, 67 (3:0). Макгинн, 70 (3:1). Ингс, 90+7 — с пенальти (3:2).

«Уотфорд»: Бахманн, Каткарт, Кабаселе, Масина, Трост-Эконг, Куцка (Гослинг, 69), Клеверли (Дини, 80), Сема, Этебо, Сарр, Деннис (Кучо Эрнандес, 66).

«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Таргетт (Рэмси, 47), Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Накамба, Ингс, Эль-Гази (Бэйли, 60), Буэндия (Траоре, 72).

Предупреждения: Куцка, 23. Мингс, 54. Сема, 55. Этебо, 86.

Судья: Дин (Англия).

14 августа. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
2-й тайм

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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