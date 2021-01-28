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«Вест Хэм» договорился об аренде Лингарда

23:04
Джесси Лингард. Фото Reuters
Джесси Лингард. Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард продолжит карьеру в «Вест Хэме». Лондонский клуб договорился об аренде 28-летнего англичанина, сообщает Sky Sports.

На футболиста также претендовал «Вест Бромвич», но Лингард выбрал вариант с «Вест Хэмом». Общая сумма трансфера составит около 3 миллионов фунтов стерлингов.

Лингард сыграл в трех матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне (в Лиге чемпионов и АПЛ — ни одного) и не отличался результативными действиями.

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