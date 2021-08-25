Клубы АПЛ не отпустят игроков на международные игры в страны «красного списка»

Клубы английской премьер-лиги «неохотно, но единогласно» решили не выпускать игроков на матчи в странах, занесенных в «красный» (коронавирусный) список, во время сентябрьского перерыва на сборные, сообщили на официальном сайте АПЛ.

Согласно действующим правилам правительства Великобритании, игроки будут вынуждены пропустить несколько игр из-за 10-дневного периода изоляции, необходимого по возвращении в Великобританию.

Представители премьер-лиги заявили, что с Футбольной ассоциацией и правительством были проведены важные переговоры, «чтобы найти подходящее решение», однако никаких «послаблений» не будет.

В пресс-службе АПЛ добавили, что руководство лиги «решительно поддержало» это решение, которое «коснется почти 60 игроков из 19 клубов».

«Клубы премьер-лиги всегда поддерживали желание своих игроков представлять интересы родных стран — это предмет гордости для всех, кого это касается, — сказал исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс. — Однако клубы неохотно, но справедливо пришли к выводу, что было бы совершенно неразумно отпускать игроков в связи со сложившимися обстоятельствами».