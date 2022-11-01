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Сегодня, 16:48

Криштиану Роналду хочет достроить дом в Лиссабоне до лета 2023-го. Тогда у него истекает контракт с «МЮ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото УЕФА.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду активизировал работы по строительству своего дома в Лиссабоне, сообщает The Sun.

Футболист попросил архитектора ускорить темпы строительства, чтобы успеть достроить виллу к лету 2023 года. Особняк, расположенный в элитном районе, станет самой дорогой недвижимостью в Португалии. Отмечается, что 37-летний футболист ранее приобрел дом за 20 миллионов евро.

Джорджина Родригес — жена Роналду — уже начала искать подходящую школу для их пятерых детей.

Отметим, что контракт Роналду с «Ман Юнайтед» истекает как раз летом 2023 года.

Ранее появилась информация, что форвард может вернуться в «Спортинг», где начинал профессиональную карьеру.

СМИ: Криштиану Роналду в обход финансовой отчетности получил 20 миллионов евро от «Ювентуса»

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Основные источники исследования

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Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
0
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«Челси» хочет продать Лукаку после завершения ЧМ-2022
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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