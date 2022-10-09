«Челси» хочет купить землю близ «Стэмфорд Бридж» ради реконструкции стадиона

«Челси» сделал шаг к реконструкции «Стэмфорд Бридж», проявив заинтересованность к покупке участка земли близ своего стадиона, сообщает Daily Mail.

Когда ранее в этом году Тодд Боэли покупал «Челси» у Романа Абрамовича, то взял на себя обязательство инвестировать 1,75 миллиарда фунтов стерлингов в инфраструктуру клуба, включая перестройку «Стэмфорд Бридж».

Сейчас «Челси» хочет приобрести примыкающий к своему стадиону участок земли площадью 1,2 акра (0,5 гектара) за 50 миллионов фунтов.

Дополнительное пространство имеет критическое значение для «синих», чья арена плотно зажата между железной дорогой и жилой застройкой.

Все потенциальные покупатели этого участка должны подать свои заявки до начала декабря, а победитель аукциона будет объявлен до конца календарного года.