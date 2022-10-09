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9 октября, 23:33

«Челси» хочет купить землю близ «Стэмфорд Бридж» ради реконструкции стадиона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» сделал шаг к реконструкции «Стэмфорд Бридж», проявив заинтересованность к покупке участка земли близ своего стадиона, сообщает Daily Mail.

Когда ранее в этом году Тодд Боэли покупал «Челси» у Романа Абрамовича, то взял на себя обязательство инвестировать 1,75 миллиарда фунтов стерлингов в инфраструктуру клуба, включая перестройку «Стэмфорд Бридж».

Сейчас «Челси» хочет приобрести примыкающий к своему стадиону участок земли площадью 1,2 акра (0,5 гектара) за 50 миллионов фунтов.

Дополнительное пространство имеет критическое значение для «синих», чья арена плотно зажата между железной дорогой и жилой застройкой.

Все потенциальные покупатели этого участка должны подать свои заявки до начала декабря, а победитель аукциона будет объявлен до конца календарного года.

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