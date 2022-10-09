Джеррард может быть увольнен с поста главного тренера «Астон Виллы»

Стивену Джеррарду может грозить увольнение с поста главного тренера «Астон Виллы», если он не добудет положительный результат в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест, сообщает Daily Mail.

Под руководством Джеррарда бирмингемцы выиграли только два из восьми матчей этого сезона АПЛ, забив в них шесть голов. Результативность хуже демонстрирует лишь «Вулверхэмптон».

Руководство «Астон Виллы» уже занято составлением шорт-листа кандидатов на замену Джеррарду, проявляя интерес к находящемуся без клуба Маурисио Почеттино, тренера «Майнца» Бо Свенссону и главному тренеру «Лестера» Брендану Роджерсу.