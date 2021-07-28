«Челси» готов отпустить Абрахама за 40 миллионов фунтов
03:45
«Челси» рассматривает возможность продажи нападающего Тэмми Абрахама, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «синие» готовы отпустить 23-летнего англичанина в случае, если получат предложение в размере 40 миллионов фунтов или выше. Сообщается, что футболистом интересуются «Вест Хэм» и «Арсенал», при этом «канониры» хотят арендовать игрока с правом выкупа.
Абрахам — воспитанник «Челси». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 32 матча, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 34,2 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12365512/jules-kounde-chelsea-in-talks-with-sevilla-over-signing-france-centre-back
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