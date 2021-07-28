Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» готов отпустить Абрахама за 40 миллионов фунтов

03:45
Теги:

«Челси» рассматривает возможность продажи нападающего Тэмми Абрахама, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «синие» готовы отпустить 23-летнего англичанина в случае, если получат предложение в размере 40 миллионов фунтов или выше. Сообщается, что футболистом интересуются «Вест Хэм» и «Арсенал», при этом «канониры» хотят арендовать игрока с правом выкупа.

Абрахам — воспитанник «Челси». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 32 матча, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 34,2 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12365512/jules-kounde-chelsea-in-talks-with-sevilla-over-signing-france-centre-back

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония, США и Китай в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
«Шокирующие и постыдные плавки». Немецких гимнасток троллят из-за закрытых трико
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд