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«Манчестер Сити» обыграл «Престон» в товарищеском матче

01:10
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В товарищеском матче «Манчестер Сити» победил «Престон» (2:0).

Голы в составе победителей забивали Рияд Махрез и Самюэль Эдози.

Товарищеский матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «Престон» (Англия) — 2:0 (1:0)

Голы: Махрез, 25, Эдози, 64

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Евгений Петров все материалы автора

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