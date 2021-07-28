«Манчестер Сити» обыграл «Престон» в товарищеском матче
01:10
В товарищеском матче «Манчестер Сити» победил «Престон» (2:0).
Голы в составе победителей забивали Рияд Махрез и Самюэль Эдози.
Товарищеский матч
«Манчестер Сити» (Англия) — «Престон» (Англия) — 2:0 (1:0)
Голы: Махрез, 25, Эдози, 64
Читайте также
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
В НХЛ никогда не платили таких денег ветеранам. Теперь Овечкин имеет все шансы побить рекорд Гретцки
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю