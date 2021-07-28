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Форвард «Челси» Батшуайи может продолжить карьеру в Турции

04:30
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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может продолжить карьеру в Турции, сообщает Milliyet.

По информации источника, 27-летний бельгиец близок к переходу в «Трабзонспор» на правах аренды. Сообщается, что в случае завершения сделки футболист проведет в турецкой команде сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Батшуайи выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 20 матчах за «орлов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.milliyet.com.tr/skorer/son-dakika-transfer-haberi-michy-batshuayi-super-lig-devine-geliyor-chelsea-onay-verdi-6560056

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Иван Торопцев все материалы автора

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