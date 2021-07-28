Форвард «Челси» Батшуайи может продолжить карьеру в Турции

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может продолжить карьеру в Турции, сообщает Milliyet.

По информации источника, 27-летний бельгиец близок к переходу в «Трабзонспор» на правах аренды. Сообщается, что в случае завершения сделки футболист проведет в турецкой команде сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Батшуайи выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 20 матчах за «орлов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.