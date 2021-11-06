Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» заслужил побед над «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
«Мы много раз показывали хорошую игру на «Олд Траффорд» с тех пор, как мы работаем здесь, — цитирует Гваодиолу официальный сайт клуба. — Мы здесь выигрывали чаще, чем на «Эттихаде». Это была заслуженная победа и плюс три очка. Мы сыграли так, как и должны были, несомненно.
В других матчах нам нужно другое. Но против команды, где есть игроки с такой «физикой», как Рэшфорд и Роналду, нужно быстро играть, быстро передвигать мяч, делать необходимые касания, но при этом всегда стараться перемещать мяч в штрафную.
Не было замен? Мне очень жаль, я не люблю оставлять игроков на скамейке. Но мы играли настолько уверенно, что я не считал, что нам нужны замены».
Голы забивали Эрик Байи (в свои ворота) и Бернарду Силва.
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