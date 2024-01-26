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Клопп рассказал, будет ли участвовать в выборе нового главного тренера «Ливерпуля»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не будет консультировать клуб при выборе своего сменщика.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. Журналист Николо Скира сообщил, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо – основной кандидат на замену 56-летнего немца.

«Почему я должен [советовать преемника]? Мы построили невероятно сильную структуру за кулисами. Так много людей работают здесь с единственной идеей: найти идеальное решение для «Ливерпуля». Последнее, в чем они нуждаются, это советы старого тренера. Я не буду этого делать.

Команда существует. Кто бы ни пришел, у него действительно будут хорошие шансы играть в хороший футбол. В трудные моменты мы превращались из сомневающихся в верующих. Если мы сохраним все это, то впереди нас ждет прекрасное будущее. Это все, чего я хочу, а не быть пассажиром, который мешает этому процессу», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

56-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
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31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
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Ливерпуль – Челси
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Борнмут

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П
Мохамед Салах

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 8
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