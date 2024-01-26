Клопп рассказал, будет ли участвовать в выборе нового главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не будет консультировать клуб при выборе своего сменщика.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. Журналист Николо Скира сообщил, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо – основной кандидат на замену 56-летнего немца.

«Почему я должен [советовать преемника]? Мы построили невероятно сильную структуру за кулисами. Так много людей работают здесь с единственной идеей: найти идеальное решение для «Ливерпуля». Последнее, в чем они нуждаются, это советы старого тренера. Я не буду этого делать.

Команда существует. Кто бы ни пришел, у него действительно будут хорошие шансы играть в хороший футбол. В трудные моменты мы превращались из сомневающихся в верующих. Если мы сохраним все это, то впереди нас ждет прекрасное будущее. Это все, чего я хочу, а не быть пассажиром, который мешает этому процессу», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

56-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.