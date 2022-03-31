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Каррагер: «То, как болельщики освистали Магуайра, обескураживает. Он невероятно играет за Англию»

Каррагер раскритиковал болельщиков сборной Англии за свист в адрес Магуайра
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал свист болельщиков в адрес защитника национальной команды Гарри Магуайра.

«То, как болельщики освистали Магуайра на «Уэмбли», обескураживает, — приводит слова Каррагера The Telegraph. — Он невероятно играет за сборную Англии. Гарри попал в сборную Евро-2020 вместе с Бонуччи. Командая при нем пропустила лишь пять мячей в 19 последних матчах».

Экс-защитник считает, что 29-летний англичанин превзошел бывших защитников Рио Фердинанда и Джона Терри на уровне сборных.

«Гарри не так хорош, как Фердинанд или Терри. Но на уровне сборных он их превзошел, сыграв ключевую роль в выходе в полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020. Три года назад было очевидно, насколько сильно болельщики сборной Англии любят Магуайра. Казалось, у страны появился настоящий культовый герой, его выступления подтверждали это. И если некоторые болельщики и присоединились сейчас с критикам, то это произошло в результате отношения к его игре за «Манчестер Юнайтед», — сказал он.

Напомним, что Магуайр был освистан болельщиками сборной Англии на товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара. Во время оглашения составов перед встречей болельщики начали свистеть, услышав фамилию защитника. Они также свистом встречали каждое его касание мяча в начале игры.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/03/30/harry-maguire-facing-fight-manchester-united-future/
Харри Магуайр
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