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Агент Озила объяснил, почему полузащитник не согласился на снижение зарплаты в «Арсенале»

Агент Озила рассказал, почему игрок не согласился на снижение зарплаты в «Арсенале»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Эркут Согут, агент полузащитника «Фенербахче» Месута Озила рассказал, почему его клиент не согласился на снижение зарплаты в «Арсенале».

«После решения о снижении зарплаты Месут спросил у меня: «Куда уходят деньги?» — приводит слова Согута в эфире Arsenal Fan TV Goal. — Озил хотел получить от «Арсенала» гарантии, что они никого не уволят и что руководство тоже пойдет на снижение зарплаты».

По словам агента, если бы эти гарантии были получены и закреплены на бумаге, то 33-летний немец согласился бы на сокращение зарплаты.

«Месут хотел знать, куда уходят деньги. Если бы речь шла о покупке нового игрока, то Озил бы не согласился. Но если бы «Арсенал» хотел сохранить рабочие места, то согласился бы», — сказал он.

Напомним, что Озил покинул лондонский клуб в январе 2021 года. Полузащитник исключен из состава «Фенербахче» из-за конфликта с тренером.

Источник: https://www.goal.com/en/news/ozil-agent-reveals-why-ex-arsenal-star-didnt-take-pay-cut/blt741d46032c77d4ec
Месут Озил
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ФК Фенербахче
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 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Ливерпуль – Уотфорд
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Бернли – Ман. Сити
 - : -
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Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
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Вест Хэм – Эвертон
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

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