Агент Озила объяснил, почему полузащитник не согласился на снижение зарплаты в «Арсенале»

Агент Озила рассказал, почему игрок не согласился на снижение зарплаты в «Арсенале»

Эркут Согут, агент полузащитника «Фенербахче» Месута Озила рассказал, почему его клиент не согласился на снижение зарплаты в «Арсенале».

«После решения о снижении зарплаты Месут спросил у меня: «Куда уходят деньги?» — приводит слова Согута в эфире Arsenal Fan TV Goal. — Озил хотел получить от «Арсенала» гарантии, что они никого не уволят и что руководство тоже пойдет на снижение зарплаты».

По словам агента, если бы эти гарантии были получены и закреплены на бумаге, то 33-летний немец согласился бы на сокращение зарплаты.

«Месут хотел знать, куда уходят деньги. Если бы речь шла о покупке нового игрока, то Озил бы не согласился. Но если бы «Арсенал» хотел сохранить рабочие места, то согласился бы», — сказал он.

Напомним, что Озил покинул лондонский клуб в январе 2021 года. Полузащитник исключен из состава «Фенербахче» из-за конфликта с тренером.