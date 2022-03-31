Стам: «Зачем «МЮ» назначил тренером Рангника, который был техническим директором в России»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам ответил на вопрос о том, оставит ли руководство английского клуба тренера Ральфа Рангника на следующий сезон.

«Я не знаю, какой вектор развития руководство «Манчестер Юнайтед» видит в будущем, — приводит слова Стама Betting Expert. — Думаю, после увольнения Сульшера они могли бы попытаться сразу назначить нового постоянного тренера, а не временного. Зачем «Манчестер Юнайтед» назначил тренером Рангника, который был техническим директором в России. Это выглядит так: другие тренеры из Германии преуспевают в АПЛ, поэтому нам тоже нужен немецкий специалист. Не думаю, что Ральф будет тренировать команду в следующем сезоне».

Напомним, что 53-летний немец занимал должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».

После 29 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 баллов.