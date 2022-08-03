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Фердинанд: «Конечно же, Роналду останется в «МЮ»! Клуб не может позволить себе его уход»

Фердинанд уверен, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал желание нападающего Криштиану Роналду уйти из манкунанского клуба. По его мнению, «красные дьяволы» не могут позволить себе уход 37-летнего португальца.

«Конечно же, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»! — приводит слова Фердинанда The Sub. — Очевидно, клуб не может позволить себе его уход. В этом проблема! Где манкунианцы найдут 20 голов на трансферном рынке сейчас? Если они продадут Криштиану, то кого купят? Единственная причина, по которой «МЮ» должен удержать Роналду, — 20 голов, которыми они рискуют в случае продажи».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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