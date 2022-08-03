Фердинанд: «Конечно же, Роналду останется в «МЮ»! Клуб не может позволить себе его уход»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал желание нападающего Криштиану Роналду уйти из манкунанского клуба. По его мнению, «красные дьяволы» не могут позволить себе уход 37-летнего португальца.

«Конечно же, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»! — приводит слова Фердинанда The Sub. — Очевидно, клуб не может позволить себе его уход. В этом проблема! Где манкунианцы найдут 20 голов на трансферном рынке сейчас? Если они продадут Криштиану, то кого купят? Единственная причина, по которой «МЮ» должен удержать Роналду, — 20 голов, которыми они рискуют в случае продажи».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.