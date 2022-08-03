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Сегодня, 10:14

«Брайтон» может заменить Кукурелью защитником «Удинезе» Удогие

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Брайтон» проявляет интерес к защитнику «Удинезе» Дестини Удогие, сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб видит в 19-летнем итальянце потенциальную замену Марку Кукурелье, который близок к переходу в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Удогие забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Удинезе
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