«Сампдория» согласилась продать Дамсгора в «Брентфорд» за 16,7 миллиона фунтов

«Сампдория» приняла предложение «Брентфорда» по форварду Миккелю Дамсгору, сообщает Sky Sports.

Итальянский клуб согласился продать 22-летнего датчанина за 16,7 миллиона фунтов. В ближайшие дни футболист прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В «Брентфорде» видят в Дамсгоре замену Кристиану Эриксену, который этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Дамсгор принял участие в 12 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.