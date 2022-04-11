Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поразмышлял об условиях, которые главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выдвигает руководству манкунианцев.

«Если вы посмотрите на то, что «Манчестер Юнайтед» делает с игроками, вы увидите, что в этом сезоне прогресса не добился ни один из них. Посмотрите, что они сделали с Донни ван де Беком. Если бы я был на месте тен Хага, я бы обязательно позвонил Донни: «Как все устроено там, Донни?». Но не думаю, что он рассказал бы что-то хорошее.

Я подозреваю, что требования тен Хага не финансовые. Они будут касаться контроля, рекрутинга, структуры, молодежной системы. Я подозреваю, что он хочет удостовериться, что не столкнется с тем, с чем столкнулись другие тренеры за эти 10 лет. Я подозреваю, что Рангник будет говорить с тен Хагом честно и ван де Бек будет говорить с ним честно. Мы знаем, что в «Аяксе» есть Эдвин ван дер Сар, который тоже будет говорить с ним честно. Наверняка они скажут ему, что нужно быть очень осторожным, потому что в данный момент «Олд Траффорд» может стать кладбищем для его репутации", — цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее появилась информация, что тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Манчестер Юнайтед».