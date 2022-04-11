38-летний Тевес может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» Карлос Тевес отправился в Англию на переговоры с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте, утверждает Corriere dello Sport.

Тевес находится без клуба после своего расставания с «Бокой Хуниорс» прошлым летом. Сейчас аргентинцу уже 38 лет, однако он до сих пор не объявлял о завершении игровой карьеры.

В 2013 году именно Конте пригласил Тевеса в «Ювентус». Пока неясно, видит тренер аргентинца в качестве игрока или члена своего штаба в «Тоттенхэме».