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Сегодня, 13:39

Тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Стали известны требования главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага при переходе в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, 52-летний нидерландец хочет полностью участвовать в трансферной стратегии английского клуба.

Отмечается, что данное условие включает в себя приобретение и продажу игроков, а также переподписания контрактов.

При этом новые игроки должны полностью соответствовать идеям тренера.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается выделить тен Хагу, который возглавит клуб по завершении нынешнего сезона, крупную сумму на трансферы.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1512355316691730436
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
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 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 - : -
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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