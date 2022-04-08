Тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Манчестер Юнайтед»

Стали известны требования главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага при переходе в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, 52-летний нидерландец хочет полностью участвовать в трансферной стратегии английского клуба.

Отмечается, что данное условие включает в себя приобретение и продажу игроков, а также переподписания контрактов.

При этом новые игроки должны полностью соответствовать идеям тренера.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается выделить тен Хагу, который возглавит клуб по завершении нынешнего сезона, крупную сумму на трансферы.