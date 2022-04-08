Тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Манчестер Юнайтед»
Стали известны требования главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага при переходе в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, 52-летний нидерландец хочет полностью участвовать в трансферной стратегии английского клуба.
Отмечается, что данное условие включает в себя приобретение и продажу игроков, а также переподписания контрактов.
При этом новые игроки должны полностью соответствовать идеям тренера.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается выделить тен Хагу, который возглавит клуб по завершении нынешнего сезона, крупную сумму на трансферы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
6
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
7
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|
18
|Бернли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|
19
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|8.04
|22:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|9.04
|14:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|9.04
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|9.04
|17:00
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|9.04
|17:00
|
Уотфорд – Лидс
|- : -
|9.04
|19:30
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|10.04
|16:00
|
Норвич – Бернли
|- : -
|10.04
|18:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6