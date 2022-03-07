Шмейхель: «Много игроков «Манчестер Юнайтед» либо недостаточно хороши, либо им все равно»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал поражение команды от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, что Рангник должен был что-то изменить в перерыве, — приводит слова Шмейхеля BBC. — У него могли найтись какие-то слова, но второй тайм сложился даже хуже. Команда отсутствовала на матче, если не брать изменения счета на табло. Много игроков «Манчестер Юнайтед» либо недостаточно хороши, либо им все равно. Рангник знает, что не будет тренером, так что он может изменить?»

Также экс-вратарь отметил, что в «Манчестер Юнайтед» есть игроки, у которых заканчиваются контракты.

«Погба начал матч в стартовом составе, но большой вопрос, собирается ли он остаться. Лингард сказал, что не хочет быть в «Манчестер Юнайтед». Но при всем при этом «Манчестер Сити» показал, что они лучшие в Англии», — сказал он.