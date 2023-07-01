Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли объявил о завершении карьеры футболиста.

33-летний англичанин принял это решение из-за участившихся травм. При этом игрок собирается стать тренером и получить должность в «Уотфорде», за который выступал с июля 2017 года по июнь 2023 года.

Помимо «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» Клеверли играл за «Лестер», «Уиган», «Эвертон» и «Астон Виллу». Также он провел 13 матчей за сборную Англии.