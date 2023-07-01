«Лестер» подписал полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса и защитника «Вулверхэмптона» Коади
«Лестер» подписал защитника «Вулверхэмптона» Конора Коади и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса.
По данным портала Transfermarkt.com, «лисы» заплатили 8,7 миллиона евро за 30-летнего Коади и 11,6 миллиона евро за 27-летнего Уинкса. Контракты с обоими англичанами действуют до конца июня 2026 года.
В сезоне-2022/23 Уинкс выступал за «Сампдорию» на правах аренды из «Тоттенхэма», хавбек провел 20 матчей за итальянскую команду и не отличился результативными действиями.
Коади провел прошлый сезон в «Эвертоне» на правах аренды из «Вулверхэмптона». Защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 25 играх за мерсисайдцев.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
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|0
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5
|Ливерпуль
|0
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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|0-0
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8
|Тоттенхэм
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|0
|0-0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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