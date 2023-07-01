«Лестер» подписал полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса и защитника «Вулверхэмптона» Коади

«Лестер» подписал защитника «Вулверхэмптона» Конора Коади и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса.

По данным портала Transfermarkt.com, «лисы» заплатили 8,7 миллиона евро за 30-летнего Коади и 11,6 миллиона евро за 27-летнего Уинкса. Контракты с обоими англичанами действуют до конца июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 Уинкс выступал за «Сампдорию» на правах аренды из «Тоттенхэма», хавбек провел 20 матчей за итальянскую команду и не отличился результативными действиями.

Коади провел прошлый сезон в «Эвертоне» на правах аренды из «Вулверхэмптона». Защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 25 играх за мерсисайдцев.