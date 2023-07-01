«Милану», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» интересен Линдстрем
Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем может сменить клуб.
Как сообщает Fussball.News, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Милан», «Лейпциг» и «Ньюкасл». Английский и итальянский клубы могут подготовить официальное трансферные предложения в ближайшее время.
«Айнтрахт» оценивает игрока в 30-40 миллионов евро. При этом 15 процентов от суммы трансфера достанется датскому «Брондбю», воспитанником которого является Линдстрем.
В сезоне-2022/23 полузащитник провел за «Айнтрахт» 38 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Источник: Fussball.News
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