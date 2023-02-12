Малуда — об уходе Абрамовича из «Челси»: «Было тяжело наблюдать за этим»
Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» рассказал о переживаниях после ухода владельца клуба Романа Абрамовича.
«Я не был удивлен. Это случилось. Могу лишь сказать, что было тяжело наблюдать за этим. Он сделал очень много для клуба. Это нечто странное — ты построил что-то, и это забирают у тебя буквально за вечер. Важно, как клуб будет развиваться сейчас. Мне кажется, каждый фанат «Челси» благодарен Роману за то, что он сделал для клуба», — сказал Малуда «СЭ».
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|21
|16
|3
|2
|46-18
|51
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|22
|13
|4
|5
|36-28
|43
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
8
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
14
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|21
|4
|7
|10
|28-36
|19
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
|11.02
|15:30
|
Вест Хэм – Челси
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Фулхэм – Нот. Форест
|2 : 0
|11.02
|18:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|4 : 1
|11.02
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|11.02
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|1 : 1
|12.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|- : -
|12.02
|19:30
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|13.02
|23:00
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4