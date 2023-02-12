Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:05

Малуда — об уходе Абрамовича из «Челси»: «Было тяжело наблюдать за этим»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» рассказал о переживаниях после ухода владельца клуба Романа Абрамовича.

«Я не был удивлен. Это случилось. Могу лишь сказать, что было тяжело наблюдать за этим. Он сделал очень много для клуба. Это нечто странное — ты построил что-то, и это забирают у тебя буквально за вечер. Важно, как клуб будет развиваться сейчас. Мне кажется, каждый фанат «Челси» благодарен Роману за то, что он сделал для клуба», — сказал Малуда «СЭ».

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда
Флоран Малуда
ФК Челси
Роман Абрамович
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малуда считает, что Абрамович сделал «Челси» сексуальным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
14
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости