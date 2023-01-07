Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:08

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Ирландии арестован за перевозку наркотиков

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Ирландии Энтони Стоукс арестован за перевозку наркотиков, сообщает Daily Mail.

Ирландская полиция начала преследование автомобиля, который демонстрировал опасную езду в Дублине. Через некоторое время водитель и его пассажир были задержаны. В салоне машины были найдены наркотические вещества на сумму 4,5 тысячи евро.

После дачи показаний Стоукса освободили из-под стражи под залог. 34-летний мужчина позже предстанет перед судом.

Энтони Стоукс выступал за «Арсенал», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Селтик» и другие клубы. Он завершил игровую карьеру в 2020 году.

Сборная Ирландии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
5
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания
Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров
Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Несовершеннолетний пострадал на станции МЦД-1 «Окружная» в Москве
В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Челси» Менди перенес операцию из-за перелома пальца

Тен Хаг заявил, что в последние годы «МЮ» купил невообразимое количество средних игроков
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости