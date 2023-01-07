Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Ирландии арестован за перевозку наркотиков

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Ирландии Энтони Стоукс арестован за перевозку наркотиков, сообщает Daily Mail.

Ирландская полиция начала преследование автомобиля, который демонстрировал опасную езду в Дублине. Через некоторое время водитель и его пассажир были задержаны. В салоне машины были найдены наркотические вещества на сумму 4,5 тысячи евро.

После дачи показаний Стоукса освободили из-под стражи под залог. 34-летний мужчина позже предстанет перед судом.

Энтони Стоукс выступал за «Арсенал», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Селтик» и другие клубы. Он завершил игровую карьеру в 2020 году.