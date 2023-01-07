Тен Хаг заявил, что в последние годы «МЮ» купил невообразимое количество средних игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил трансферную политику английской команды за последние несколько лет.

«В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество игроков ненадлежащего качества. Большинство купленных футболистов были игроками среднего уровня. Для «Манчестер Юнайтед» недостаточно быть средним игроком. Носить футболку «Юнайтед» очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением», — приводит слова тен Хага журналист Алекс Тюрк в своих соцсетях.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством английский клуб занимает четвертую строчку в чемпионате Англии, набрав 35 очков в 17 матчах. Лидирует «Арсенал» (44 очка).