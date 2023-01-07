Вратарь «Челси» Менди перенес операцию из-за перелома пальца

Вратарь «Челси» Эдуард Менди перенес операцию из-за перелома пальца, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что голкиперу потребовалась операция из-за перелома пальца, который он сломал во время тренировки на этой неделе.

30-летний сенегалец присоединился к «Челси» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 11 матчей, пропустил 15 мячей и один раз оставил ворота сухими.