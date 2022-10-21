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Канчельскис: «У Роналду на голове корона. Не считаю это поведением достойным мировой звезды»

Канчельскис жестко высказался о поведении Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отстранение игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду от тренировок с основной командой.

«Не считаю это поведением достойным для мировой звезды. Это совсем не правильно. Ему дали заслуженное наказание. Сослали его играть за вторую команду. Я думаю, что с ним попрощаются или найдут способ, как бы с ним расстаться. Это неспортивное поведение. Это неуважение к тренерскому штабу, футболистам и болельщикам. Так нельзя себя вести. Ни Пеле, ни Марадона, ни Беккенбауэр, ни другие великие футболисты так бы не поступили. У Роналду на голове корона, раз он так безобразно повел себя по отношению ко всем. Будет целесообразно и правильно, если они с ним расстанутся. Я думаю, что будут договариваться о цене отступных», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Алексеевой Дарье.

Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября. После этой игры португалец был отстранен от тренировок с основой.

Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
3
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
20
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
22.10 19:30
Челси – МЮ
 - : -
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
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