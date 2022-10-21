Конте рассказал о восстановлении форварда «Тоттенхэма» Кулушевски после травмы

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о восстановлении форварда Деяна Кулушевски после травмы.

«Думаю, нам придется немного подождать, чтобы увидеть его в строю. Я беспокоюсь, потому что его выздоровление шло хорошо, а потом ситуация резко ухудшилась. Это требует времени, но наш медицинский персонал должен попытаться решить ситуацию быстро, так как это может стоить нам очков», — цитирует пресс-служба клуба Конте.

22-летний швед получил травму в сентябре в расположении национальной сборной.

«Тоттенхэм» арендовал Кулушевски у «Ювентуса» в январе 2022 года до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне у нападающего 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за английский клуб.