Бруну Фернандеш прокомментировал итоги матча «МЮ» против «Лестера»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги победного матча против «Лестера» (1:1) в 31-м туре АПЛ.

«Мы знали, что нам нужно было три очк. Сегодня немного не хватило. Мы создали несколько моментов, но последнее решение не всегда было лучшим. Смотрим только вперед и настроены побеждать в своих играх. Мы отдали все силы «, — цитирует Фернандеша Sky Sports.