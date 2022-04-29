Британский миллиардер готов купить «Челси» за 4 миллиарда фунтов

Британский миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на приобретение футбольного клуба «Челси» за 4 миллиарда фунтов стерлингов, утверждает The Times.

Предложение главы химического гиганта INEOS включает в себя обязательство инвестировать в клуб 1,75 миллиарда фунтов стерлингов в течение десяти лет.

«Мы сделали предложение «Челси». Мы единственная британская заявка. Наши мотивы — просто попытаться создать очень хороший клуб в Лондоне. У нас нет мотива получения прибыли, потому что мы зарабатываем деньги другими способами», — заявил Рэтклифф, который также владеет французским футбольным клубом «Ницца».

Ранее СМИ сообщили, что на финальные этап переговоров приглашены три претендента. Среди них американский консорциум, в который входят пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли, а также владелец клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из серии А Стивен Пальюка.

Согласно установленным правилам, нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович должен лично выбрать нового хозяина клуба, после чего его одобрят руководство АПЛ и британское правительство.