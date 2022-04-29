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Сегодня, 19:22

Владелц «Бостон Селтикс» и «Аталанты» выбыл из числа претендентов на покупку «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Консорциум владельца клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из серии А Стивен Пальюка сообщил, что они были исключены из процесса торгов по покупке футбольного клуба «Челси», информирует The Times.

Ранее стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на приобретение «Челси» за 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Прежде СМИ сообщили, что на финальные этап переговоров приглашены три претендента. Среди них также американский консорциум, в который входят пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли.

Согласно установленным правилам, нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович должен лично выбрать нового хозяина клуба, после чего его одобрят руководство АПЛ и британское правительство.

ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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35 тур
36 тур
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38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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