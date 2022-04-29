Владелц «Бостон Селтикс» и «Аталанты» выбыл из числа претендентов на покупку «Челси»

Консорциум владельца клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из серии А Стивен Пальюка сообщил, что они были исключены из процесса торгов по покупке футбольного клуба «Челси», информирует The Times.

Ранее стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на приобретение «Челси» за 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Прежде СМИ сообщили, что на финальные этап переговоров приглашены три претендента. Среди них также американский консорциум, в который входят пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли.

Согласно установленным правилам, нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович должен лично выбрать нового хозяина клуба, после чего его одобрят руководство АПЛ и британское правительство.