Рангник рассказал о своей роли в «МЮ» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о своей роли в клубе в следующем сезоне.

«Для меня сейчас самым важным является набор персонала. Чтобы мы привлекли лучших игроков. Я говорю не только о поиске футболистов, но и о том, чтобы встречаться с ними, убеждать присоединиться к клубу, даже если мы не попадем в Лигу чемпионов.

Я считаю, что клуб должен сам развивать будущих звезд. Например, таких как Холанн. Ему всего 21 год, но за последние два сезона он превратился в одного из самых дорогих игроков мира», — цитирует Рангника Sky Sports.

По окончании сезона 63-летний специалист станет консультантом «Манчестер Юнайтед». Пост главного тренера клуба займет голландский специалист Эрик тен Хаг.

Ранее стало известно, что Рангник возглавил сборную Австрии.