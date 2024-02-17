«Брентфорд» встретится с «Ливерпулем» в 25-м туре чемпионата Англии по футболу в субботу, 17 февраля. Матч состоится на стадионе «Гтек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Брентфорд» — «Ливерпуль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире встречу можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Брентфорда с 25 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Красные набрали 54 балла и занимают 1-е место.

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