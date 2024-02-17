Гвардиола на слова Невилла о скучном футболе «Манчестер Сити»: «Нами восхищаются»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и эксперта Гари Невилла.

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что ему стало скучно смотреть матчи «горожан», особенно в отсутствии форварда Эрлина Холанна.

Гвардиола заявил, что благодарен Невиллу за комплимент, отметив, что в футболе очень сложно выигрывать на протяжении нескольких лет подряд.

«Люди в мире футбола знают, как это сложно. Нами восхищаются. Я почти уверен в этом. Соперники уважают нас. [Но] иногда людям недостаточно того, что мы делаем», — цитирует испанца The Guardian.

Ранее Невилл также заявил, что главным конкурентом «Ман Сити» в этом сезоне будет не «Ливерпуль», а «Арсенал».

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице с 54 очками после 24 матчей, однако «Манчестер Сити», набравший на 2 балла меньше, имеет матч в запасе. «Арсенал» — третий с 52 очками.