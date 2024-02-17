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Гвардиола на слова Невилла о скучном футболе «Манчестер Сити»: «Нами восхищаются»

Гвардиола отреагировал на слова Невилла о скучном футболе «Манчестер Сити»
Руслан Минаев
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Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и эксперта Гари Невилла.

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что ему стало скучно смотреть матчи «горожан», особенно в отсутствии форварда Эрлина Холанна.

Гвардиола заявил, что благодарен Невиллу за комплимент, отметив, что в футболе очень сложно выигрывать на протяжении нескольких лет подряд.

«Люди в мире футбола знают, как это сложно. Нами восхищаются. Я почти уверен в этом. Соперники уважают нас. [Но] иногда людям недостаточно того, что мы делаем», — цитирует испанца The Guardian.

Ранее Невилл также заявил, что главным конкурентом «Ман Сити» в этом сезоне будет не «Ливерпуль», а «Арсенал».

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице с 54 очками после 24 матчей, однако «Манчестер Сити», набравший на 2 балла меньше, имеет матч в запасе. «Арсенал» — третий с 52 очками.

Гари Невилл
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 24 10 4 10 41-40 34
11
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 15:30
Брентфорд – Ливерпуль
 - : -
17.02 18:00
Бернли – Арсенал
 - : -
17.02 18:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
17.02 18:00
Ньюкасл – Борнмут
 - : -
17.02 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
17.02 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.02 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
18.02 17:00
Шеффилд Юн. – Брайтон
 - : -
18.02 19:30
Лутон Таун – МЮ
 - : -
19.02 23:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 16 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 20 1 7
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