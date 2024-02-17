«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии в субботу, 17 февраля. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Челси» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте», например, на этой странице или в этом плеере.

Команда Хосепа Гвардиолы с 52 очками располагается на 2-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Синие занимают 10-е место, в их активе — 34 балла.

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